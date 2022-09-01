До конца года государству будет возвращено 5 млн га неиспользуемых земель - Токаев

Президент Касым-Жомарт Токаев во время очередного послания народу Казахстана в четверг поручил к концу следующего года решить вопрос с неиспользуемыми сельскохозяйственными землями, а до конца года будет возвращено 5 млн га земель.

«Хочу остановиться на деятельности комиссии по рекультивации неосвоенных земель. В рамках работы комиссии государству возвращено 2,9 млн га земель сельскохозяйственного назначения. До конца года планируется рекультивировать не менее 5 млн га земель. Количество незастроенных или незаконно переданных земель составляет около 10 млн га», - сказал Токаев.

Он заявил, что «конкретное решение по этим направлениям правительство и акиматы должны принять до конца следующего года».

Президент напомнил об отмене моратория на проверки земель и уверен, что «этот шаг положительно скажется на работе».