К концу следующего года будет принято решение по возвращенной земле
До конца года государству будет возвращено 5 млн га неиспользуемых земель - Токаев
фото Жанары Каримовой

Президент Касым-Жомарт Токаев во время очередного послания народу Казахстана в четверг поручил к концу следующего года решить вопрос с неиспользуемыми сельскохозяйственными землями, а до конца года будет возвращено 5 млн га земель.

«Хочу остановиться на деятельности комиссии по рекультивации неосвоенных земель. В рамках работы комиссии государству возвращено 2,9 млн га земель сельскохозяйственного назначения. До конца года планируется рекультивировать не менее 5 млн га земель. Количество незастроенных или незаконно переданных земель составляет около 10 млн га», - сказал Токаев.

Он заявил, что «конкретное решение по этим направлениям правительство и акиматы должны принять до конца следующего года».

Президент напомнил об отмене моратория на проверки земель и уверен, что «этот шаг положительно скажется на работе».

Алмас Кайсар
Алмас Кайсар

Журналист Власти

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