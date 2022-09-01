В Казахстане будет создан проект по развитию водных ресурсов

«Дефицит водных ресурсов является преградой для устойчивого развития страны. Сейчас это превратилось в проблему национальной безопасности. Количество воды, поступающей извне, уменьшается. Но даже и ее используют неэффективно. Более 40% воды всасывается в песок. Инфраструктура обветшала. Уровень автоматизации и цифровизации низкий. Нету специалистов», - сказал Токаев.

Он сообщил, что для решения этих проблем также будет восстановлена работа совета по водным ресурсам при правительстве, создан трехгодичный проект по развитию водных ресурсов и подготавливаться необходимые специалисты.