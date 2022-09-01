Токаев поручил принять новый закон о госзакупках

Президент Касым-Жомарт Токаев во время очередного послания народу Казахстана в четверг поручил принять новый закон о государственных закупках, где будет внедрена автоматическая система идентификации представителей бизнеса, получающих государственную помощь.

«Оказывая финансовую поддержку, государство делает упор на конкурентоспособный малый и средний бизнес. Поддержка будет оказана предприятиям, увеличившим фонд оплаты труда и налоговые отчисления. Это основное требование», - сказал президент.

По его словам, будет внедрена автоматическая система идентификации представителей бизнеса, получающих государственную помощь. Будет создана совершенно новая система государственных закупок.

«В центре внимания не только низкая цена, но и качество товаров и услуг. Необходимо перевести государственные и квазигосударственные закупки на единую площадку. Для реализации всего этого должен быть принят новый закон "О государственных закупках"», - констатировал президент.

Он также отметил, что задача системной поддержки предпринимательства не выполняется уже два года и потребовал выполнить ее в полном объеме до 1 января 2024 года.