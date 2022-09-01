32 районные больницы в Казахстане будут преобразованы в межрайонные многопрофильные учреждения

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе послания народу Казахстана в четверг завил о начале со следующего года реализации национального проекта, нацеленного на нужны сельских жителей. 32 районные больницы будут преобразованы в межрайонные многопрофильные учреждения, а в 650 селах в течение двух лет будут построены и оснащены медицинские и фельдшерско-акушерские пункты.

«Мною принято решение уже со следующего года начать реализацию национального проекта, нацеленного на нужды сельских жителей нашей страны. В течение двух лет будут построены и полностью оснащены медицинские и фельдшерско-акушерские пункты в 650 селах, в которых сегодня нет медучреждений. Тем самым государство обеспечит доступ к первичной медико-санитарной помощи более миллиону граждан. В рамках нацпроекта 32 районные больницы будут модернизированы и преобразованы в межрайонные многопрофильные учреждения. В них появятся инсультные центры, отделения хирургии, реанимации и реабилитации», – сказал Токаев.

Президент отметил, что это позволит повысить качество медицинских услуг для более чем четырех миллионов граждан. Развитие также получит телемедицина, которая откроет доступ к квалифицированной помощи жителям отдаленных районов.