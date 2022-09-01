Также будет произведен повторный отбор в судебное жюри
Судьи Верховного суда будут избираться на альтернативной основе через сенат
фото Жанары Каримовой

Президент Касым-Жомарт Токаев в ходе послания народу Казахстана в четверг заявил, что теперь судьи Верховного суда будут избираемыми на альтернативной основе через сенат. Предлагать кандидатуры будет президент.

«Для установления верховенства права судейство должно быть справедливым. Потому считаю, что в ускоренном режиме необходимо провести повторный отбор в судебное жюри. Также необходимо уравнять статусы всех судей, чтобы они не были зависимы от вышестоящих судей. Также предлагаю избирать претендентов на позиции председателей коллегии суда и председателей суда самими судьями. Необходимо ввести метод избрания судей Верховного суда путем выборов. Для этого президент должен выдвигать кандидатов в сенат на альтернативной основе», – сказал Токаев.

Для усиления независимости судебной системы будет усилен статус Высшего судебного совета. Отныне этот институт сам будет заниматься подготовкой претендентов в судьи. Также Высший судебный совет будет заниматься продлением срока службы и остановкой полномочий судей.

Вместе с тем по отношению к судьям будет усилена ответственность за серьезные нарушения, пересмотрен институт оценки и привлечения к ответственности судей по критерию качества отправления правосудия, реформирован институт апелляции и расширена сфера административной юстиции, установлены конкретные суммы судебных пошлин вместо процентов от суммы иска. Помимо этого, будет разработан цифровой аналитической инструментарий для единообразия отправления правосудия.

Алмас Кайсар
Алмас Кайсар

Журналист Власти

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