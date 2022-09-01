Судьи Верховного суда будут избираться на альтернативной основе через сенат

Президент Касым-Жомарт Токаев в ходе послания народу Казахстана в четверг заявил, что теперь судьи Верховного суда будут избираемыми на альтернативной основе через сенат. Предлагать кандидатуры будет президент.

«Для установления верховенства права судейство должно быть справедливым. Потому считаю, что в ускоренном режиме необходимо провести повторный отбор в судебное жюри. Также необходимо уравнять статусы всех судей, чтобы они не были зависимы от вышестоящих судей. Также предлагаю избирать претендентов на позиции председателей коллегии суда и председателей суда самими судьями. Необходимо ввести метод избрания судей Верховного суда путем выборов. Для этого президент должен выдвигать кандидатов в сенат на альтернативной основе», – сказал Токаев.

Для усиления независимости судебной системы будет усилен статус Высшего судебного совета. Отныне этот институт сам будет заниматься подготовкой претендентов в судьи. Также Высший судебный совет будет заниматься продлением срока службы и остановкой полномочий судей.

Вместе с тем по отношению к судьям будет усилена ответственность за серьезные нарушения, пересмотрен институт оценки и привлечения к ответственности судей по критерию качества отправления правосудия, реформирован институт апелляции и расширена сфера административной юстиции, установлены конкретные суммы судебных пошлин вместо процентов от суммы иска. Помимо этого, будет разработан цифровой аналитической инструментарий для единообразия отправления правосудия.