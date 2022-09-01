В старших классах будет усилено преподавание предметов естественно-математического цикла и английского языка

«Глубоко убежден, что решающую роль в построении Справедливого Казахстана сыграют школьные учителя. Для повышения привлекательности этой профессии в последние годы государство сделало немало. Однако, в данном направлении все еще требуются положительные изменения. Предстоит принять новый стандарт аккредитации педагогических вузов и выработать рамку компетенций педагога», - сказал президент.

Он отметил, что учитывая глобальный научно-технический прогресс, важно усилить в старших классах преподавание английского языка и предметов естественно-математического цикла, к которым относятся алгебра и начало анализа, геометрия, информатика, биология, география, физика, химия и другие предметы.