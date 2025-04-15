Токаев подписал закон, запрещающий финансирование иностранных легионеров за счет бюджета

Касым-Жомарт Токаев подписал закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам физической культуры и спорта, а также исключения излишней законодательной регламентации».

Как напомнила пресс-служба президента, закон направлен на совершенствование государственной политики в сфере развития физической культуры и спорта.

В частности, будут разрабатываться республиканский и региональный перечни приоритетных видов спорта, определены перечни видов спорта высших достижений, а также порядок их финансирования за счет бюджетных средств.

Приоритетные виды спорта будут утверждаться по результатам, достигнутым на международной арене. Это виды спорта, входящие в программу Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских, Азиатских и Паразиатских игр, а также национальные виды спорта.

Вместе с тем установлен запрет на финансирование иностранных легионеров за счет бюджетных средств и за счет средств субъектов квазигосударственного сектора.

А за счет бюджета будут финансироваться спорт высших достижений, в том числе приоритетные виды спорта, функционирование государственных физкультурно-спортивных организаций, массовый спорт, развитие спортивной инфраструктуры.

Также разработаны единые стандарты подготовки спортсменов, предусматривающие меры по усилению традиционных ценностей и патриотического воспитания. Введено понятие «национальные стандарты спортивной подготовки».

А уполномоченный орган наделяется полномочиями по принятию мер за нарушение антидопинговых правил.