Верховный суд Черногории отказал Казахстану в экстрадиции Дины Тансари

Верховный суд Черногории отказал Казахстану в экстрадиции общественной деятельницы, основательницы фонда «Немолчи.kz» Дины Тансари. Об этом сообщается в Instagram фонда.

«Дину отпустили! Отпустили! Верховный суд Черногории отказался экстрадировать Дину!» – указано в публикации.

Тансари была задержана в понедельник в столице Черногории, Подгорице. Она сообщала, что ей неизвестно, с чем это связано, но во вторник должен был решиться вопрос о ее экстрадиции.

Дина Тансари (Динара Смаилова) несколько лет назад покинула Казахстан на фоне преследования, которое она посчитала политически мотивированным.

Фонд Тансари «Немолчи.kz» привлекает внимание к случаям насилия, которые неправильно расследовала полиция, и в своих публикациях часто критикует министерство внутренних дел.

В конце 2023 года суд в Усть-Каменогорске объявил Тансари в розыск, после того как полиция Восточно-Казахстанской области возбудила против нее уголовное дело о мошенничестве. Тансари тогда сообщала, что, по ее информации, полиция обзванивала почти 7 тысяч человек, которые жертвовали фонду средства, собираемые на адвоката по одному из дел. Счета Тансари были заморожены, и она была объявлена в местный и международный розыск.