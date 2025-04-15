Оплатить можно через приложение ONAY
В метро Алматы ввели оплату через QR-код без интернета
фото акимата Алматы

В метро Алматы с 16 апреля в пилотном режиме начнет действовать новый способ оплаты проезда – через QR-кода без подключения к сети интернет, сообщила пресс-служба акимата города.

Чтобы оплатить поездку, нужно будет открыть приложение ONAY на телефоне, нажать на кнопку «QR-код» внизу главной страницы, а затем выбрать «Сгенерировать QR-код» он будет создан даже при отсутствии связи. Затем нужно поднести QR-код к камере на турникете – система проверит баланс, и турникет откроется.

Технология позволяет пассажиру регистрировать поездку с помощью динамически сгенерированного QR-кода, при этом доступ к интернету для мобильного приложения не требуется, приложение генерирует код в автономном режиме.

Метро перевозит более 100 тыс. пассажиров, из них порядка 65% оплачивают проезд при помощи единых транспортных и льготных карт ONAY.

Оплатить проезд в метрополитене можно несколькими способами: с помощью жетона, банковской карты, проездной пополняемой смарт-картой метро или транспортной картой ONAY все эти способы остаются доступны.

«Наряду с этим для удобства пассажиров станции метро будут оснащены дополнительным оборудованием», - указано в сообщении пресс-службы акимата.

В метро также сообщили о проблемах двойного списания стоимости проезда при оплате банковской картой. В метрополитене пояснили, что оборудование для оплаты банковскими картами принадлежит Jusan Bank.

«В связи с поступившими жалобами КГП “Метрополитен” направило официальный запрос в адрес партнера, который подтвердил, что произошел технический сбой в системе», - сообщили в метрополитене.

Ольга Логинова
Ольга Логинова

Журналистка Власти

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