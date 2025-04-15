Полное завершение работ в сквере Алии и Маншук в Алматы планируется в мае этого года

Полностью завершить благоустройство сквера Алии и Маншук в Алматы планируется в мае 2025 года, сообщили в ответ на запрос «Власти» в управлении развития общественных пространств.

В парке осталось завершить посадку цветников, посев газона и пусконаладочные работы фонтанного комплекса, также сообщили в ведомстве.

В управлении добавили, что освещение в сквере «функционирует в полном объеме». «Частичное отключение наружного освещения зависит от различных факторов, которые путем обследования и выявления определяются и устраняются», – указано в ответе управления развития общественных пространств.

На участке в сквере и возле Национальной Академии Искусств им. Жургенова планируется завершить «восстановительные работы по укладке плит» в июне 2025 года.

В управлении экологии «Власти» ответили, что устраняют дефекты при укладке брусчатки.

«В настоящее время управлением ведутся работы по устранению дефектов покрытия путем частичной перекладки брусчатки на имеющихся участках, проверке системы автополива, посадке крупномерных деревьев», – также добавили в управлении экологии.

По данным управления, фактов повреждений или гибели зеленых насаждений во время реконструкции не зафиксировано.

Ведомство сообщило, что в сквере уже высажены 200 крупномерных сосен и лип, дополнительно запланирована посадка еще 45 крупномерных лип.

«В рамках проекта предусмотрены санитарная обрезка и посадка крупномерных саженцев, кустарников, а также цветочное озеленение», – сообщили в управлении.

Управление развития общественных пространств также сообщило, что в декабре 2024 года расторгло в одностороннем порядке договор с уже вторым подрядчиком реконструкции сквера, ТОО «КазГидроСпас», из-за отставания графика работ и несвоевременного выполнения договорных обязательств.

«В январе 2025 года Управлением был подан иск в СМЭС о признании Подрядчика недобросовестным участником государственных закупок и взыскании суммы неустойки», – добавили в управлении.

В январе в управлении развития общественных пространств сообщали, что работы в сквере завершены на 80 процентов.

Администрация города запустила реконструкцию сквера Алии и Маншук в 2022 году, заключив договор с ТОО «Строительная компания “Шах”». Однако в течение полугода подрядчик почти не вел никаких работ.

В конце мая 2022 акимат уведомил подрядчика о намерении разорвать договор. Но в начале июня 2023 года компания самовольно приступила к реконструкции, демонтировав асфальт, опоры фонарей, скамейки и урны. В сентябре прошлого года суд удовлетворил иск акимата о расторжении договора. Компания была признана недобросовестным участником госзакупок.

Затем реконструкцией начала заниматься ТОО «КазГидроСпас». В августе прошлого года аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями Алмалинского района сообщил, что реконструкцию сквера Алии и Маншук закончат ко Дню Республики - 25 октября.

Но ко Дню Республики работы в сквере не завершились. После этого в акимате заявили, что реконструкцию сквера закончат к концу 2024 года.