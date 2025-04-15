Дина Тансари сообщила, что суд по ее экстрадиции в Казахстан еще предстоит

В комментарии Балканской редакции Азаттыка основательница фонда «Немолчи.kz» Дина Тансари сообщила , что сегодня, 15 апреля, прошел следственный суд, который избрал ей меру пресечения, но суд по ее экстрадиции в Казахстан еще не состоялся.

«Суд вынес решение, чтобы изъять у меня паспорт, а меня оставить на свободе», - сказала Тансари, уточнив, что сегодня суд решал, брать ее под арест или нет до решения о предоставлении ей статуса беженца.

Она подала ходатайство о предоставлении убежища в Черногории в октябре 2023 года, и власти страны должны принять решение в ближайшие месяцы. До этого времени запрос об экстрадиции рассматриваться не будут, уточнил также ее адвокат Далибор Томович.

«Запрос на предоставление убежища был подан до того, как правительство Казахстана подал запрос на экстрадицию и на это задержание. Поэтому опасения преследования в случае ее экстрадиции в Казахстан оправданы», - добавил он.

Между тем в генеральной прокуратуре Казахстана заявили, что с Черногорией нет международного договора о выдаче лиц, «в связи с чем иностранное государство отказало в экстрадиции Смаиловой (Тансари – В.)».

Ранее во вторник в фонде «Немолчи.kz» сообщили, что Верховный суд отказался экстрадировать Дину Тансари в Казахстан.

Тансари была задержана в понедельник в столице Черногории, Подгорице. Она сообщала, что ей неизвестно, с чем это связано, но во вторник должен был решиться вопрос о ее экстрадиции.

В конце 2023 года суд в Усть-Каменогорске объявил Тансари в розыск, после того как полиция Восточно-Казахстанской области возбудила против нее уголовное дело о мошенничестве. Тансари тогда сообщала, что, по ее информации, полиция обзванивала почти 7 тысяч человек, которые жертвовали фонду средства, собираемые на адвоката по одному из дел. Счета Тансари были заморожены, и она была объявлена в местный и международный розыск.

Дина Тансари (Динара Смаилова) несколько лет назад покинула Казахстан на фоне преследования, которое она посчитала политически мотивированным.

Фонд Тансари «Немолчи.kz» привлекает внимание к случаям насилия, которые неправильно расследовала полиция, и в своих публикациях часто критикует министерство внутренних дел.