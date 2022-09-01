Депутатов сената от трех новых областей определили в комитеты

Шесть депутатов сената, избранных от Улытауской, Абайской и Жетысуской областей, в четверг в ходе пленарного заседания принесли присягу и определились с комитетами, в которых они будут работать.

«Вновь избранные депутаты представили свои пожелания о том, в каком комитете им хотелось бы работать. И согласно их желаниям в состав комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам предлагается избрать Айнур Аргынбекову, Советбека Медебаева и Амангельды Толамисова», - сказал спикер палаты Маулен Ашимбаев.

В состав комитета по финансам и бюджету избран Бакытжан Байахметов, в состав комитета по международным отношениям, обороне и безопасности – Галиаскар Сарыбаев, а в состав комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству – Серик Шайдаров.