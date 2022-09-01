Ашимбаев не планирует баллотироваться в президенты Казахстана

Спикер сената Маулен Ашимбаев не планирует принимать участие в предстоящих президентских выборах осенью 2022 года. Как сказал он в четверг журналистам в кулуарах пленарного заседания палаты, он надеется сохранить доверие президента и остаться работать председателем сената.

«Нет. Абсолютно нет. Не надо таких провокационных вопросов задавать», - сказал Ашимбаев, отвечая на вопрос, будет ли он баллотироваться на пост президента Казахстана.

Он подчеркнул, что, если будет доверие со стороны главы государства, он надеется «работать над законодательным обеспечением реформ». При этом, по его словам, до конца текущего года «очень много работы», и депутаты должны принять большой пакет законопроектов, которые вытекают из всенародного референдума, а также новые законопроекты, касающиеся уголовной сферы, судебной системы, бизнеса и так далее.

«На прошлых выборах я был первым заместителем в партии “Нур Отан”. Тогда наша партия выдвинула Касым-Жомарта Кемелевича Токаева кандидатом в президенты. Мы активно участвовали в избирательной кампании, было много доверенных лиц от партии, в тот период я возглавлял общественный штаб…. Теперь, я думаю, что партия “Аманат”, я в этом уверен, поддержит кандидатуру Касым-Жомарта Токаева», - также высказал мнение Ашимбаев.