Перед акиматами поставлены задачи
  • 201
Токаев поручил акимам оперативно решать социальные проблемы
Фото пресс-службы президента Казахстана

Касым-Жомарт Токаев провел совещание с акимами областей, столицы, Алматы и Шымкента. В ходе совещания были рассмотрены актуальные вопросы социально-экономического развития регионов страны, особое внимание было уделено решению задач, озвученных в послании.

«Президент поручил правительству и акимам принять меры, направленные на повышение благосостояния населения и оперативное урегулирование социальных проблем страны. Перед акиматами поставлены задачи по реализации конкретных мер по привлечению инвестиций, созданию новых рабочих мест, поддержке бизнеса», - говорится в сообщении на сайте Акорды.

Токаев также поручил активизировать подготовительные работы к отопительному сезону и обеспечить качественное проведение осенней уборочной кампании в установленные сроки, отметил необходимость усилить обратную связь с населением и напомнил о важности реализации задач, поставленных в сегодняшнем послании народу Казахстана.

Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
Казахстан готов ввести зеркальные меры в отношении Беларуси против импорта алкоголя
Новости
Депутаты Европарламента призвали Казахстан освободить Жанболата Мамая
Новости
Десятки человек вышли на митинг в столице против поправок в закон о выборах
Новости
Бомбоубежища в Алматы приведут в порядок в течение трех лет, обещает Досаев
Новости
Митинги за снижение пенсионного возраста для женщин проходят в нескольких городах Казахстана
Новости
Группа предпринимателей объявила о создании партии Respublica