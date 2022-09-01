Токаев поручил акимам оперативно решать социальные проблемы

Касым-Жомарт Токаев провел совещание с акимами областей, столицы, Алматы и Шымкента. В ходе совещания были рассмотрены актуальные вопросы социально-экономического развития регионов страны, особое внимание было уделено решению задач, озвученных в послании.

«Президент поручил правительству и акимам принять меры, направленные на повышение благосостояния населения и оперативное урегулирование социальных проблем страны. Перед акиматами поставлены задачи по реализации конкретных мер по привлечению инвестиций, созданию новых рабочих мест, поддержке бизнеса», - говорится в сообщении на сайте Акорды.

Токаев также поручил активизировать подготовительные работы к отопительному сезону и обеспечить качественное проведение осенней уборочной кампании в установленные сроки, отметил необходимость усилить обратную связь с населением и напомнил о важности реализации задач, поставленных в сегодняшнем послании народу Казахстана.