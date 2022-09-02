Большинству фигурантов уголовных дел грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.
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В России за «военные фейки» возбудили уголовные дела против 100 человек
Алексей Горинов, фото svoboda.org

Количество уголовных дел, возбужденных в России за «военные фейки», достигло сотни, сообщает DW со ссылкой на главу международной правозащитной группы «Агора» Павла Чикова.

Среди тех, против кого возбудили уголовные дела, – журналисты Александр Невзоров, Илья Красильщик, Майкл Наки, политики Владимир Кара-Мурза, Илья Яшин, писатель Дмитрий Глуховский, художницы Ирина Быстрова и Саша Скочиленко.

За последнюю неделю стало известно о семи уголовных делах в Иркутске, Петрозаводске, Москве, Тольятти, Воркуте, Петропавловске-Камчатском и Ростове-на-Дону. По двум из них фигурантами стали российские военнослужащие. По словам Чикова, 57 человек проходят по части 2 статьи 207.3, которая относится к категории тяжких и предполагает наказание от 5 до 10 лет лишения свободы. Еще 24 вменяется часть 1, которая предусматривает наказание до трех лет колонии. 32 фигуранта дел находятся за пределами России, они объявлены в розыск, заочно арестованы, как арестовано и их имущество. Еще 28 человек содержатся под стражей, шестерым суд избрал запрет определенных действий, троим – домашний арест.

Вместе с тем по делам о «фейках» о российской армии суды уже вынесли девять приговоров. Так, муниципального депутата Красносельского района Москвы Алексея Горинова приговорили к семи годам колонии общего режима за то, что на заседании совета депутатов он выступил против развлекательных мероприятий из-за войны в Украине; житель Тюмени Эдуард Щербаков приговорен к шести месяцам колонии-поселения, еще двоих человек приговорили к исправительным работам, двоих – к штрафам в миллион и три миллиона рублей, двоих – к условному лишению свободы, в том числе учительницу из Пензы.

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