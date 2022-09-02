Требование для наблюдателей о предоставлении информации о финансировании исключено из законопроекта – Минюст

После многочисленных дискуссий в министерстве юстиции исключили из законопроекта требование для общественных организаций, ведущих наблюдение за выборами, предоставлять информацию о финансировании. Об этом в пятницу в ходе презентации проекта закона в мажилисе сообщила вице-министр юстиции Алма Муканова. Также она объяснила, почему нельзя сделать онлайн-трансляции с избирательных участков.

«У нас были более жесткие требования в первоначальных вариантах (законопроекта – В.) по институту аккредитации. В частности, помимо предоставления заявления об аккредитации и выписки из устава о соответствующей деятельности, также ранее сидела норма о том, что они должны предоставлять соответствующую информацию о финансировании или нефинансировании ими со стороны иностранных лиц. Вместе с тем в рамках проработки данного вопроса последнее требование было исключено. И проект, внесенный в парламент, содержит в принципе стандартно-общеизвестные темы», - сообщила Муканова.

При этом, считает она, институт аккредитации необходим, и из этого исходил Минюст и Центральная избирательная комиссия для правильной регламентации.

«Чтобы и участковые избирательные комиссии, и их члены, и сами организации, которые выдвигают наблюдателей, и сами наблюдатели понимали свой круг прав, обязанностей и линию поведения», - подчеркнула вице-министр.

По ее словам, Казахстан изучил мировой опыт и выбрал «золотую середину», когда аккредитация есть, но «она фактически несильная». Более того, считает она, для организаций, которые хотят заниматься наблюдением за выборами, нет ничего сложного внести изменения в устав и перерегистрировать документ в органах юстиции. Это, заверила Муканова, занимает всего один день. В результате новые поправки позволят ЦИК, Минюсту и гражданам страны понимать, какие общественные организации непосредственно участвуют в политической жизни, участвуют на выборах в качестве наблюдателей.

«У нас проблематика идет в целом по учету общественных организаций, потому что очень много общественных организаций, которые зарегистрировались, но бездействуют. Соответственно, чтобы понять вот это поле, с кем следует взаимодействовать, на кого должна быть направлена (аккредитация – В.), ЦИКом также вводится, проводится профессионализация участников избирательного процесса. У нас получается члены участковых избирательных комиссий не совсем погружены в законодательство. Оттого и те замечания, которые мы сейчас имеем, что на некоторых участках творятся недопустимые вещи с законодательной точки зрения. То же касается и доверенных лиц, и наблюдателей, которые вовлечены в данные процессы, в дальнейшем цель такова, чтобы каждый участник знал законодательные вещи, свои права, обязанности, и мы в более профессиональное русло эти все моменты перенесли», - резюмировала вице-министр.

В свою очередь депутат мажилиса от фракции партии Акжол» Берик Дюсембинов сообщил, что парламентарии внесли в Минюст больше 60 поправок.

«Мы хотели, чтобы весь процесс, с момента получения бюллетеней до подсчета голосов, проходил онлайн… Мы видели в социальных сетях, как люди целую кучу бюллетеней держат в руках и идут (голосовать – В.). Чтобы не было таких нарушений, мы предлагаем проводить онлайн-трансляции. И второй вопрос – наблюдатели. Аккредитация наблюдателей очень сложная, мы предлагаем ее убрать», - заявил он.

По словам Алмы Мукановой, в ведомстве рассмотрели предложения депутатов и направили ответ. По ее словам, чтобы узаконить онлайн-трансляции с выборов, есть практические трудности.

«Не на каждом участке, не в каждой комиссии есть возможности оборудовать свои участки. Например, в сельских населенных пунктах не всегда есть интернет, как они будут проводить онлайн-трансляцию? Все упирается в финансы. Как уже было сказано, мы не можем пройти финансирование через бюджетную комиссию. Все поправки, которые не относятся к поручениям президента, они не проходят», - подчеркнула она.

«Министр информации нам отвечает, что Казахстан покрыт интернетом. А когда мы вам задаем вопрос, вы говорите – нет интернета», - возмутился Дюсембинов.

Он отметил, что можно «хотя бы разрешить проводить видеосъемку». Как подчеркнул депутат, президент требует справедливости, однако «если наблюдателей будут изгонять под предлогом дезинфекции, или же люди будут голосовать за других», ничего не имеет значения.

В начале июля на сайте открытых нормативно-правовых актов был опубликован проект поправок в закон о выборах. Отдельный блок изменений посвящен деятельности независимых наблюдателей, их работа на выборах, в случае, если поправки будут приняты, сильно затруднится. Несколько общественных и неправительственных организаций, занимающихся независимым наблюдением на выборах, выразили опасение, что с принятием этих поправок начнется разработка аналога российского закона об иностранных агентах. Он будет ограничивать работу организаций, которые получают иностранное финансирование.