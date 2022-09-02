Назарбаев не сможет выдвинуть свою кандидатуру на пост президента – Минюст

Даже если первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и захочет принять участие в выборах осенью, он не сможет этого сделать по закону, сообщила в пятницу журналистам в кулуарах мажилиса вице-министр юстиции Алма Муканова.

«Согласно поправкам, принятым на республиканском референдуме, из Конституции была исключена норма, которая говорила, что требование избираться президентом более двух раз подряд не распространяется на первого президента», - сказала Муканова.

Таким образом, подчеркнула она, Нурсултан Назарбаев не сможет выдвинуть свою кандидатуру на пост главы государства.

Вместе с тем, отметила Муканова, чтобы внести изменения в сроки правления президента страны, нужно снова вносить изменения в Конституцию, это может быть сделано как через республиканский референдум, так и через парламент. Она также предположила, что в случае внесения в парламент законопроекта в сентябре и принятии в октябре, а выборах – в ноябре, президент уже будет избран на семь лет и на один срок.