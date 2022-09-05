Почти 200 случаев коронавируса выявлено в Казахстане за сутки

В столице зарегистрировано 57 случаев, в Карагандинской области – 31, в Алматы – 25, в Акмолинской области – 20, в Костанайской области – 14, в Мангистауской области – 12, в Западно-Казахстанской области – 9, в Актюбинской области – 5, в Атырауской области – 5, в Жамбылской области – 5, в Павлодарской области – 3, в Алматинской области – 2, в Кызылординской области – 2, в Восточно-Казахстанской области – 2, в Шымкенте – 1, в Жетысуской области – 1, в Абайской области – 1, в Улытауской области – 1, в Туркестанской области – 1.

Не зарегистрировано новых случаев в Северо-Казахстанской области. Всего в стране подтверждено 1 390 109 случаев.

По данным Минздрава, за сутки в стране выявлен один случай коронавирусной пневмонии, а всего зарегистрировано 89 937.

На 5 сентября лечение продолжают получать 17 178 человек (16 887 КВИ+ и 291 КВИ-), из них в стационарах находятся 435 заболевших, на амбулаторном уровне лечатся 16 743 человека. Из числа заболевших в тяжелом состоянии – 9 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 10 пациентов, на аппаратах ИВЛ – 4 пациентa.