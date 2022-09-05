В Канаде в результате нападений погибли 10 человек, 15 получили ножевые ранения

Минимум 10 человек погибли и еще 15 получили ножевые ранения в результате сразу нескольких нападений в центральной канадской провинции Саскачеван, сообщает Русская служба ВВС со ссылкой на местную полицию. Нападавшие скрылись, ведется их поиск.

Жертвы нападавших были обнаружены в 13 разных местах, в том числе в общине канадских индейцев кри Джеймс Смит и деревне Уэлдон. В резервации объявлено чрезвычайное положение.

Полиция подозревает в нападениях двух мужчин: 31-летнего Дэмиена Сандерсона и 30-летнего Майлза Сандерсона. Пока ееизвестно, являются ли они родственниками. Сейчас они находятся в бегах, полиция предупредила, что они вооружены и опасны.

Министр общественной безопасности Канады Марко Мендичино призвал жителей Саскачевана оставаться в укрытиях, так как по всей территории провинции ищут нападавших.

В заявлении лидеров коренных народов указывается, что нападения могли быть связаны с наркотиками, сообщает Reuters. Также известно, что в мае Майлз Сандерсон был внесен в список «нарушителей закона» программой Saskatchewan Crime Stoppers, которая поощряет общественность к сотрудничеству с полицией. Других подробностей о том, почему он был в розыске, не поступало.

Командующий королевской канадской конной полиции Саскачевана Ронда Блэкмор предположила, что некоторые из жертв могли быть случайными, «поэтому говорить о мотивах в данный момент крайне сложно».