Токаев заверил, что помощь пострадавшим от пожаров в Костанайской области будет оказана в полном объеме

Президент Касым-Жомарт Токаев провел заседание оперативного штаба по ликвидации пожаров в Костанайской области. Как сообщается на сайте Акорды, заслушав доклады министра по чрезвычайным ситуациям Юрия Ильина и акима Костанайской области Архимеда Мухамбетова о принимаемых мерах по локализации пожаров, эвакуации граждан из населенных пунктов и оказанию поддержки пострадавшим, он дал ряд поручений. При этом, по словам Токаева, ситуация в регионе находится под контролем, были приняты все необходимые меры по ликвидации стихийного бедствия.

В частности, президент отметил важность оказания поддержки людям, которым пришлось покинуть свои дома. Правительству и акимату региона поручено в оперативном порядке обеспечить выплаты и компенсации пострадавшим гражданам.

«Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь. Они переселены в безопасное место. Правительство по моему поручению занимается решением соответствующих вопросов. Никаких сомнений в том, что эта помощь будет оказана, не должно быть»– заявил глава государства.

Вместе с тем Токаев призвал извлечь уроки из произошедшего и дал оперативному штабу ряд конкретных поручений, направленных на обеспечение бесперебойной работы всех ведомств для скорейшей полной ликвидации возгораний. Президент указал на важность установления причин пожара и выработать комплекс мер по восстановлению лесного фонда и обеспечению профилактической работы с целью недопущения подобных ситуаций в будущем.

Также Токаев заявил о необходимости серьезного укрепления МЧС как института, способного решать социальные вопросы сотрудников ведомства, в том числе касающиеся обеспечения жильем и общежитиями, а также повышения уровня профессиональной подготовки кадров.

Поблагодарив всех участников ликвидации чрезвычайной ситуации, глава госуларства отметил, что они будут представлены к наградам и премиям. Также, по словам Токаева, будут приняты меры по повышению материального довольствия, обеспечению жильем и созданию условий для подготовки кадров.