Угроза распространения огня на населенные пункты в Костанайской области снята – МЧС

Угроза распространения огня на населенные пункты в Аулиекольском районе Костанайской области снята, сообщает «Казинформ» со ссылкой на оперативный штаб МЧС.

«Угроза населенным пунктам снята, на участках открытого горения нет, производится тушение отдельных околков, организовано окарауливание в каждом населенном пункте. В районе Аманкарагай, Лесное, Озерное, Баганалы. Увеличилось влажность воздуха окружающей среды за счет легкого дождя», - сообщили в ведомстве, отметив, что в целом тушение пожаров продолжается, задействованы силы и средства в составе 224 единицы техники, 7 воздушных судов, 5 пожарных поездов и 2193 человека.

Всего сгорел и поврежден 91 жилой дом, из них 85 – в селе Аманкарагай и 6 – в селе Озерный. В эвакопунктах Аулиекольской средней школы и Аулиекольской школы-интерната находятся 66 человек. В МЧС сообщают, что «основная часть эвакуированных вернулась в свои дома, остальные остаются у родственников». Получили травмы, ожоги, отравления легкой и средней степени тяжести 11 человек – шестеро местных жителей, включая одного несовершеннолетнего, работник лесхоза, работник акимата и трое сотрудников МЧС. Погиб один человек.

По фактам лесных пожаров в Костанайской области возбуждены уголовные дела по статье 341 (уничтожение или повреждение лесов), статье 204 части 2 (неосторожное уничтожение или повреждение чужого имущества) УК РК.

Накануне сообщалось, что есть угроза перехода огня с лесного массива на село Баганалы, его жителей эвакуировали в село Казанбасы.

Накануне вечером в МЧС сообщали, что продолжается тушение пожара на пяти участках: в районе сел Аманкарагай, Лесное, Озерное, Баганалы и Калинино.