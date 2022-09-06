За сутки в Казахстане зарегистрировано 154 случая коронавирусной инфекции

В столице – 46 случаев, в Карагандинской области – 25, в Акмолинской области – 15, в Алматы – 13, в Атырауской области – 10, в Костанайской области – 10, в Западно-Казахстанской области – 9, в Алматинской области – 5, в Мангистауской области – 5, в Восточно-Казахстанской области – 4, в Павлодарской области – 4, в Жамбылской области – 3, в Северо-Казахстанской области – 2, по одному случаю в Шымкенте, Актюбинской, Абайской областях.

Не зарегистрировано новых случаев в Жетысуской, Улытауской, Кызылординской, Туркестанской областях. Всего в стране подтверждено 1 390 263 случая.

По данным Минздрава, за сутки зарегистрирован один случай коронавирусной пневмонии, а всего – 89 938.

На 6 сентября лечение получают 17 009 человек (16 730 КВИ+ и 279 КВИ-), из них в стационарах находятся 404 пациента, на амбулаторном уровне лечатся 16 605 заболевших. В тяжелом состоянии – 16 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 7 пациентов, на аппаратах ИВЛ – 5 пациентов.