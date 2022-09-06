В Алматы сгорел маршрутный автобус

В Алматы сегодня утром сгорел маршрутный автобус №38, сообщила пресс-служба ДЧС города.

«08:27 пожарные расчеты выехали на сообщение о горении маршрутного автобуса № 38. Подали стволы с пеной. Принятыми мерами локализация достигнута в 08:47. Ликвидация в 08:50. Жертв и пострадавших нет», - сообщили в ДЧС.

По сообщениям очевидцев, автобус, принадлежащий ТОО «Алматыэлектротранс», сгорел на пересечении улиц Саина и Жандосова, причины возгорания устанавливаются.