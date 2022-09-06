В Алматы сгорел маршрутный автобус

Жертв и пострадавших нет
В Алматы сегодня утром сгорел маршрутный автобус №38, сообщила пресс-служба ДЧС города.
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