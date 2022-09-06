Казахстан изучает возможности открытия в стране представительств немецких технических институтов – Токаев

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял экономическую делегацию Германии. Как сообщается на сайте Акорды, в ходе встречи были обсуждены вопросы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между странами. Токаев отметил, что Казахстан заинтересован в опыте Германии в подготовке специалистов по техническим специальностям и рассматривает возможность открытия представительств техинститутов и лабораторий.

«Германия является важнейшим партнером Казахстана в Европейском союзе. В Казахстане успешно работают более 600 предприятий с участием германского капитала. Имеется значительный потенциал как для роста торговли, так и для увеличения объема инвестиций», – сказал Токаев на встрече с делегацией немецкого правительства и бизнеса.

Он отметил заинтересованность Казахстана в углублении партнерства по таким приоритетным направлениям, как энергетика, промышленность, сельское хозяйство, транспортно-логистическая отрасль, образование, наука и подготовка технических кадров, сообщив, что в настоящее время казахстанским правительством подготовлен пул потенциальных инвестиционных проектов, состоящий из 800 проектов. Также Казахстан готов создать благоприятные условия для привлечения немецких компаний в нашу страну, заверил президент.

Вместе с тем он заявил об интересе к опыту Германии в подготовке специалистов по техническим специальностям. В частности, Казахстан изучает возможности по открытию представительств немецких технических институтов, лабораторий, научно-исследовательских центров и центров компетенций для повышения уровня казахстанских специалистов.

Представители делегации в свою очередь выразили заинтересованность в участии немецкого бизнеса в развитии Транскаспийского транспортного коридора, разработке месторождений и сотрудничестве в энергетическом секторе.