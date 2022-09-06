Большая часть средств будет направлена на модернизацию производства
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Глава «АрселорМиттал» обещает инвестировать в Казахстан $1 млрд
Фото пресс-службы президента Казахстана

Президент Касым-Жомарт Токаев принял исполнительного председателя правления компании «АрселорМиттал» Лакшми Миттала. Как сообщается на сайте Акорды, в ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы деятельности компании в Казахстане, а также планы на предстоящий период.

«Ключевой темой беседы стали вопросы, связанные с обеспечением условий безопасности на производстве, справедливой оплатой труда для местных граждан, выполнением социальных обязательств и модернизацией материально-технической базы. Глава государства указал на исключительную важность соблюдения компанией данных требований и обязательств», - сообщила пресс-служба президента.

Наряду с этим президент акцентировал внимание на вопросе удовлетворения потребности внутреннего рынка за счет поставок продукции «АрселорМиттал Темиртау». Отдельное внимание было уделено мерам компании по сокращению выбросов парниковых газов.

«Лакшми Миттал заверил Касым-Жомарта Токаева в том, что в ближайшее время “АрселорМиттал” инвестирует в Казахстан 1 млрд долларов, большая часть которых будет направлена на модернизацию производства», - говорится в сообщении.

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