В Казахстане задержаны 11 участников двух противоборствующих транснациональных преступных группировок

«В ходе оперативной разработки департаментом по борьбе с организованной преступностью МВД при содействии генеральной прокуратуры пресечена деятельность двух противоборствующих транснациональных преступных группировок. Они пытались обложить незаконными поборами предпринимателей своей этнической группы, а также распространять среди них криминальные идеи и воровские традиции», - говорится в сообщении.

При проведении специальной операции на в Алматы, Атырау, Петропавловске, Актау и Жамбылской области оперативными работниками с привлечением подразделений специального назначения МВД задержано 11 участников преступных группировок, в том числе предполагаемый киллер, которого планировалось задействовать в криминальном противостоянии. В ходе обысков мест пребывания и проживания задержанных изъят арсенал огнестрельного оружия, крупная сумма денежных средств в иностранной валюте, наркотические средства в особо крупном размере.

«В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Принимаются меры к задержанию и привлечению к ответственности других соучастников преступления», - отмечается в сообщении.