Смаилов обвинил Минсельхоз и акиматы в дефиците сахара и росте цен на продукты

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов на совещании по вопросам сдерживания роста цен на социально значимые продукты питания обвинил в дефиците сахара и росте цен на продукты министерство сельского хозяйства и акиматы в регионах, поскольку вся необходимая работа проводится формально.

Он подчеркнул, что ранее неоднократно поручалось обеспечить увеличение финансирования «оборотной схемы» до 100 млрд тенге, однако 10 регионов до сих пор этого не сделали.

«Объемы продукции в стране есть. Производители готовы контрактоваться, но 26,3 млрд тенге не задействованы и находятся на счетах социально-предпринимательских корпораций. Акиматам до конца сентября нужно обеспечить финансирование “оборотной схемы” до заданного показателя», - поручил премьер-министр.

Также Смаилов заявил, что контроль за торговыми надбавками проводится формально и назвал работу региональных комиссий по расследованию посреднических цепочек неэффективной. Глава правительства подчеркнул, что «упущена работа по выявлению непродуктивных посредников, что приводит к их увеличению, в результате мы наблюдаем постоянный рост цен».

По данным министерства торговли и интеграции, которое провело анализ работы акиматов и составило рейтинг в части эффективности их работы по сдерживанию цен, на последнем месте в этом рейтинге находятся Туркестанская и Западно-Казахстанская области. Смаилов отметил, что в этих регионах плохо контролируется как розничная торговля, так и оптовый рынок, слабо проводится работа по прямым поставкам сельхозпродукции. При этом отмеченные факты характерны и для других областей.

Отдельно премьер-министр остановился на работе министерства сельского хозяйства, в том числе в вопросе обеспечения страны сахаром.

«Можно сказать, что эта работа министерством была провалена. Квотированием не удалось вовремя стабилизировать внутренний рынок, так как не было должной организации. Кроме того, сказалась длительность принятия решений руководством ведомства. В итоге страна столкнулась с ажиотажем», - заявил Смаилов.

Так, по его словам, со стороны министерства не осуществляется должная координация акиматов и организаций по своевременной контрактации на поставку данной продукции, слабо ведется работа и по контролю за своевременным пополнением стабилизационных фондов в регионах.

«В случае дальнейшего неисполнения или такой формальной работы будем принимать кадровые решения по регионам и министерствам», - предупредил глава кабмина.

Между тем заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции Серик Жумангарин сообщил, что ведомством разработаны новые подходы по стабилизации и фиксации цен на ряд социально значимых продуктов питания. Так, в рамках имеющихся оборотных средств планируется профинансировать новый механизм обеспечения сахаром, который позволит не только насытить рынок, но и развить сахарную отрасль в целом. Сахарные заводы смогут закупить трехмесячный объем сахара-сырца в размере 136 тыс. тонн и обеспечить постоянную переработку в течение года. В свою очередь заводы зафиксируют на год отпускную цену в размере 460 тенге/кг, возьмут на себя обязательства по модернизации заводов, увеличению мощностей хранения и четкому исполнению плана по развитию сахарной отрасли.

Для фиксации цен на картофель и морковь достигнуты договоренности с крупнейшими производителями Павлодарской, Карагандинской, Костанайской и Жамбылской областей по предоставлению им «оборотных средств» до 4 млрд тенге. Это позволит обеспечить рынок необходимым объемом овощной продукции по фиксированной цене. Также новые меры будут приняты в отношении молочной продукции, гречневой крупы, риса, подсолнечного масла, яиц, социального хлеба, муки, соли, говядины и мяса кур.

Смаилов поддержал новые подходы.