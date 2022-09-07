Дефицит ГСМ сложился из-за отсутствия должной координации между центром и регионами – Смаилов

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов на совещании по вопросам обеспечения внутреннего рынка горюче-смазочными материалами и углем назвал причины возникновения в стране дефицита ГСМ, заявив, что ни Минэнерго, ни «КазМунайГаз» не контролируют ситуацию.

Смаилов подчеркнул, что напряженная ситуация вокруг ГСМ сложилась из-за отсутствия должной координации между центром и регионами. В частности, по его словам, со стороны министерства энергетики и «КазМунайГаза» нет четкой синхронизации по логистике, отгрузке с нефтеперерабатывающих заводов и необходимым объемам нефтепродуктов в регионах. Кроме того, компания «Казахстан темир жолы» не смогла обеспечить своевременную поставку цистерн на НПЗ и не скорректировала графики подачи подвижного состава.

«Несмотря на введенный запрет, бензин и дизельное топливо вывозились под видом других товаров. К примеру, экспорт печного топлива вырос в 11 раз. Это означает, что со стороны Министерства энергетики нет должного контроля за данным вопросом», - сказал премьер-министр.

Он добавил, что при попустительстве со стороны «КазМунайГаза» частными «давальцами», не являющимися недропользователями, осуществлялась переработка нефти на НПЗ, что привело к продаже нефтепродуктов по завышенным ценам. А из-за отсутствия четкого механизма определения операторов льготного ГСМ в регионах создаются условия для выбора привилегированных компаний. Кроме того, Минэнерго не установлена предельная стоимость льготного топлива, поэтому цена формируется на усмотрение оператора.

«Все эти факты привели к искусственной нехватке дизтоплива в регионах и росту цен», - отметил Смаилов.

Он напомнил, что за допущенные пробелы в работе к строгой дисциплинарной ответственности были привлечены уполномоченные лица Минэнерго, КМГ, ТОО «Petrosun» и АНПЗ.

Вместе с тем для исключения непродуктивных посредников глава правительства поручил нормативно урегулировать вопросы обеспечения сельхозпроизводителей льготным ГСМ с установлением предельной суммы маржи и конечной стоимости. При этом, по его словам, приоритет должен отдаваться компаниям, имеющим заправочные станции в районах и отдаленных населенных пунктах.

Кроме того, премьер-министр поручил обеспечить рациональную логистику ГСМ, в том числе для нужд сельского хозяйства, от НПЗ до хранилищ и АЗС в регионах, рассмотреть вопрос снижения ж/д тарифов для транспортировки ГСМ в период посевной и уборочной кампаний, создать региональные комиссии по контролю за нефтебазами и мелкими АЗС для недопущения необоснованного повышения цен и перетоков нефтепродуктов.

В части обеспечения регионов углем глава правительства поручил заблаговременно проработать вопрос недопущения необоснованного роста розничных цен на местах и принять незамедлительные меры по плановой поставке твердого топлива, особенно в отдаленные районы.