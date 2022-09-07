День первого президента планируется исключить из государственных праздников Казахстана

В Казахстане планируют исключить День первого президента из категории государственных праздников. Такое предложение внесли депутаты мажилиса в проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам кинематографии и культуры», который в среду планируется рассмотреть на пленарном заседании палаты.

«Предлагается определить празднование Дня первого президента – 1 декабря – по аналогии с такими знаковыми датами, как День государственных символов, День благодарности и иных дат, обладающих высоким общественно-значимым потенциалом, исключив его из числа государственных праздников», - говорится в заключении комитета по социально-культурному развитию, подписанному председателем Джамилей Нурманбетовой.

Кроме того, депутатами, во исполнение поручения президента на заседании Национального курултая, в закон «О праздниках в Республике Казахстан» внесены поправки, определяющие 25 октября национальным праздником – День Республики, и устанавливающие 16 декабря – День Независимости – как государственный праздник.

Ожидается, что законопроект депутаты рассмотрят в среду в ходе пленарного заседания последним вопросом повестки дня.