Пожар в Аулиекольском районе Костанайской области локализован – МЧС

По его информации, пожар локализован в 15:00. Сейчас на участках открытого горения нет, производится тушение отдельных околков, организовано окарауливание в районе сел Аманкарагай, Лесное, Озерное, Баганалы. Площадь пожара составляет 43 тыс. га.

«Силы и средства в уменьшенном составе остаются на продолжение ликвидации последствий возгорания. Для оказания помощи остается группировка сил и средств Акмолинской области, инженерная техника личного состава РГК “Восток”, которая будет проводить опашку, а также остаются личный состав полка МЧС с командирами до особого распоряжения и подразделения Костанайской области. Остальным подразделениям плодотворно поработать до конца светового дня и отбиваться по местам постоянной дислокации», - заявил Ильин.

В тушении пожара задействованы силы и средства МЧС, Нацгвардии, костанайской академим МВД, Минобороны, акиматов, коммунальные службы области в составе 207 единиц техники, пять пожарных поездов и 1 785 человек. Вертолетами с начала тушения пожара произведено 272 сброса воды.

Всего эвакуаирован 2091 человек, в пунктах временного размещения в Аулиекольской средней школе сейчас находятся 16 человек, в Аулиекольской школе-интерната – один человек, основная часть эвакуированных вернулись в свои дома, остальные остаются у родственников.