Порядка 3,8 тыс. требований для бизнеса в Казахстане будут отменены или пересмотрены

Министр национальной экономики Алибек Куантыров на совещании по внедрению регулирования «с чистого листа» в предпринимательской деятельности, а также автоматизации сфер государственного контроля и надзора сообщил, что порядка 3,8 тыс. требований для бизнеса не соответствуют условиям новой регуляторной политики, сообщается на сайте премьер-министра.

Как сообщил Алибек Куантыров, завершен анализ регуляторных актов в сферах транспорта, торговли, общественного питания, услуг проживания, операций с недвижимым имуществом, горнодобывающей промышленности, компьютерного программирования, защиты прав потребителей, информации и связи. По итогам выявлено более 22 тыс. требований, из которых порядка 3,8 тыс. (17%) не соответствуют базовым условиям новой регуляторной политики, поэтому они будут отменены или пересмотрены. Анализ еще по семи сферам продолжается – это касается сельского хозяйства, складирования, трубопроводного транспорта, строительства, ремонта автомобилей и мотоциклов, миграции, авторских и смежных прав.

В свою очередь премьер-министр Алихан Смаилов подчеркнул, что из-за отсутствия должной координации не всеми госорганами соблюдаются обозначенные сроки, а это ведет к задержке выполнения утвержденного плана-графика.

«Я еще раз хочу отметить важность этой реформы. Нельзя каждый раз отодвигать сроки, сколько можно об этом говорить? Надо быстрее убрать все необоснованные требования, чтобы бизнес «задышал» более свободно. Всю работу по регуляторным актам нужно завершить в этом году», - сказал глава кабмина.

Он добавил, что нужно очень внимательно относиться к введению новых требований к бизнесу, а также ужесточить контроль над вновь принимаемыми регуляторными требованиями.

«Если по каким-то вещам есть несогласие со стороны НПП «Атамекен», то этот вопрос нужно решать, нельзя на это закрывать глаза», - сказал Смаилов.

На заседании также было отмечено, что в рамках перехода на полную автоматизацию системы госконтроля завершен анализ информационных систем госорганов и сформированы матрицы отраслевых рисков. На сегодняшний день проводится обновление информационно-аналитической системы Smart Data Ukimet, которую планируется ввести в промышленную эксплуатацию в середине 2023 года. Смаилов поручил активизировать эту работу и сократить сроки согласования госорганами необходимых данных.