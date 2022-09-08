Переселенцам в северные и центральные регионы Казахстана будут оказывать финпомощь в размере 50% от стоимости жилья

Министерство труда и социальной защиты населения анонсировало ряд мер, направленных на стимулирование внутренней миграции, в рамках новой концепции миграционной политики на предстоящие пять лет. Среди этих мер – разработка специальной региональной программы стимулирования переселения в северные и центральные регионы, финансовая помощь в размере 50% от стоимости жилья переселенцам и формирование кейса из 100 бизнес-проектов.

«Во исполнение поручения главы государства по пересмотру политики внутренней миграции в рамках новой концепции будет предусмотрен механизм организации регулируемого перемещения граждан в северные и центральные регионы с созданием рабочих мест через трансферт и расширение действующих бизнес-проектов, уже основанных в других областях страны», - говорится в сообщении на сайте министерства.

В рамках этого направления в каждой принимающей области предусматривается разработка специальной региональной программы стимулирования переселения с учетом обеспечения земельными ресурсами, инженерной, транспортно-логистической и социальной инфраструктурами. Также в программах будут определены приоритетные сектора экономики, испытывающие дефицит рабочей силы.

Кроме этого, прорабатывается вопрос формирования кейса из 100 бизнес-проектов для северных и центральных регионов через соответствующий конкурс бизнес-идей, имеющих максимальный потенциал по созданию рабочих мест. А с учетом положительного опыта Жамбылской области в центральных и северных регионах планируют создавать и расширять сельскохозяйственные кооперации через льготные кредиты на производство и обеспечение техникой.

Также планируется введение сертификатов мобильности, удостоверяющих право на финансовую помощь в размере 50% от стоимости жилья на новом месте (взамен выдаваемого жилья) для переселенцев, при наличии подтвержденного работодателем факта трудоустройства.

“Эта сумма может быть направлена на строительство или покупку жилья, а также на внесение первоначального взноса в “Отбасы банк”», - уточнили в Минтруда.