Более 250 случаев коронавируса зарегистрировано в Казахстане за сутки

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 253 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает МВК. Летальных исходов не зафиксировано.

В столице зарегистрирован 51 случай, в Акмолинской области – 36, в Карагандинской области – 28, в Алматы – 25, в Костанайской области – 25, в Западно-Казахстанской области – 18, в Северо-Казахстанской области – 14, в Павлодарской области – 10, в Восточно-Казахстанской области – 8, в Мангистауской области – 8, в Атырауской области – 5, в Абайской области – 5, в Жамбылской области – 4, в Туркестанской области – 4, в Алматинской области – 3, в Улытауской области – 3, в Актюбинской области – 2, в Жетысуской области – 2, в Кызылординской области – 2.

Не зарегистрировано новых случаев в Шымкенте. А всего в стране подтверждено 1 391 161 случай.

По данным Минздрава, за сутки выявлено 7 случаев коронавирусной пневмонии, а всего – 89 961. Летальных случаев также не зафиксировано.

На 9 сентября лечение продолжают получать 16 324 человека (16 079 КВИ+ и 245 КВИ-), из них в стационарах остаются 345 заболевших, амбулаторно лечатся – 15 979. Из числа заболевших в тяжелом состоянии – 15 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 4 пациента, на аппаратах ИВЛ – 5 пациентов.