Более 11 тыс. человек получили статус кандаса с начала года в Казахстане

По состоянию на 1 сентября 2022 года на историческую родину вернулись и получили статус кандасов 11 165 этнических казахов. Всего с 1991 года в республику вернулись 1 млн 99,1 тыс. этнических казахов, сообщила пресс-служба министерства труда и социальной защиты населения.

По данным ведомства, 69,6% кандасов приехали из Узбекистана, 10,5% – из Китая, 7,1% – из Туркменистана, 4,6% – из Монголии и 8,3% – из других стран. Они поселились в Алматинской области (30,8%), Мангистауской области (17,2%), Туркестанской области (9,4%), Жамбылской области (6,8%), а также в Алматы (5,9%), столице (7,5%) и Шымкенте (7,6%).

«По состоянию на 1 сентября текущего года число этнических переселенцев трудоспособного возраста составляет 59,5%, 27,1% человек моложе трудоспособного и 13,4% – пенсионеры. Из числа кандасов трудоспособного возраста по уровню образования 12,3% имеют высшее образование, 38,9% среднее специальное образование, 47% общее среднее образование и 1,7% не имеют образования», - проинформировали в Минтруда.

Здесь также напомнили, что в целях эффективного расселения кандасов на территории Казахстана разработан пошаговый алгоритм взаимодействия центральных и местных госорганов по приему, расселению и адаптации кандасов, прибывших в республику из стран с визовым режимом. Согласно этому алгоритму, 741 этническому казаху из Туркменистана выданы соответствующие визы с указанием конкретного региона для постоянного проживания. На основе этих виз 666 этнических казахов из Туркменистана пересекли государственную границу, из них 59 человек приехали в Павлодарскую область, 162 человека переселились в другие трудодефицитные регионы, 45 человек подали заявления для расселения в Мангистауской области.

«По остальным этническим казахам ведутся работы по расселению в трудодефицитные регионы», - отметили в Минтруда.

При включении в региональную квоту приема кандасов и переселенцев этнические казахи вправе получить единовременную выплата на переезд каждому члену семьи в размере 70 МРП, а также ежемесячную выплату в течение года для покрытия расходов по аренде жилья и оплате коммунальных услуг. Размер выплаты составляет для переселившихся в город от 20 МРП для одного человека до 30 МРП – если в семье пять и более человек; для переселившихся в сельскую местность выплата составляет от 15 МРП (для одного человека) до 21 МРП (при количестве членов семьи пять и более человек).