Это необходимо для исключения приписок
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Минздрав планирует ужесточить требования к частным информационным системам
фото Дмитрия Мазоренко

Тамара Вааль, Власть

В рамках борьбы с приписками медицинских организаций по оказанию услуг населению в министерстве здравоохранения разрабатывают приказ по ужесточению требований к частным информационным системам, сообщила в пятницу в ходе брифинга глава ведомства Ажар Гиният.

«Учитывая частые приписки, которые ко мне поступают и которые ко мне обращаются, сегодня Минздрав занимается ужесточением требований к частным медицинским информационным системам, которые работают в регионах непосредственно с медицинскими организациями», - сообщила Гиният.

По данным министра, на сегодняшний день в регионах с медицинскими организациями работают около 20 частных информационных систем, они напрямую заключают договоры. Полностью отказываться от этот системы Минздрав не намерен, однако, считает Гиният, пришло время усовершенствовать систему, в частности, чтобы исключить приписки, поэтому необходимо предъявлять к этим системам дополнительные требования и ужесточать их.

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