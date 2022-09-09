Минздрав планирует ужесточить требования к частным информационным системам

В рамках борьбы с приписками медицинских организаций по оказанию услуг населению в министерстве здравоохранения разрабатывают приказ по ужесточению требований к частным информационным системам, сообщила в пятницу в ходе брифинга глава ведомства Ажар Гиният.

«Учитывая частые приписки, которые ко мне поступают и которые ко мне обращаются, сегодня Минздрав занимается ужесточением требований к частным медицинским информационным системам, которые работают в регионах непосредственно с медицинскими организациями», - сообщила Гиният.

По данным министра, на сегодняшний день в регионах с медицинскими организациями работают около 20 частных информационных систем, они напрямую заключают договоры. Полностью отказываться от этот системы Минздрав не намерен, однако, считает Гиният, пришло время усовершенствовать систему, в частности, чтобы исключить приписки, поэтому необходимо предъявлять к этим системам дополнительные требования и ужесточать их.