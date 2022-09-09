Партия зеленых «Байтақ» поддерживает досрочные президентские выборы и кандидатуру Токаева

«Казахстану необходимо определяться в ближайшее время. Нам нужна политическая стабильность. Потому мы поддерживаем досрочные выборы. Так же и поддерживаем изменения, увеличивающие президентский срок до 7 лет и сокращающие [президентское правление] до одного срока. Это очень важный шаг. Еще раз получив доверие народа и на один срок, мы сможем заниматься внутренними проблемами. В связи с войной России с Украиной и сложившейся геополитической ситуацией, нам нужен президент дипломат и геополитик. Мы должны четко определяться. Потому мы поддерживаем президента Токаева на предстоящих выборах», - сообщил Амиртай.

Также он добавил, что сейчас они нацелены на регистрацию и на предстоящие парламентские выборы, а также на выборы акимов и депутатов маслихатов.

​Партия зеленых «Байтақ» сейчас находится на втором этапе регистрации. Партия планирует провести свой сьезд 24 сентября.