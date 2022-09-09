Ее председатель обьяснил это необходимостью политической стабильности
Партия зеленых «Байтақ» поддерживает досрочные президентские выборы и кандидатуру Токаева
Фото пресс-службы партии Байтақ

Партия зеленых «Байтақ», находящаяся в процессе регистрации, поддерживает проведение внеочередных президентских выборов и кандидатуру действующего президента Касым-Жомарта Токаева, сообщил Власти ее председатель Азаматхан Амиртай.

«Казахстану необходимо определяться в ближайшее время. Нам нужна политическая стабильность. Потому мы поддерживаем досрочные выборы. Так же и поддерживаем изменения, увеличивающие президентский срок до 7 лет и сокращающие [президентское правление] до одного срока. Это очень важный шаг. Еще раз получив доверие народа и на один срок, мы сможем заниматься внутренними проблемами. В связи с войной России с Украиной и сложившейся геополитической ситуацией, нам нужен президент дипломат и геополитик. Мы должны четко определяться. Потому мы поддерживаем президента Токаева на предстоящих выборах», - сообщил Амиртай.

Также он добавил, что сейчас они нацелены на регистрацию и на предстоящие парламентские выборы, а также на выборы акимов и депутатов маслихатов.

​Партия зеленых «Байтақ» сейчас находится на втором этапе регистрации. Партия планирует провести свой сьезд 24 сентября.

Алмас Кайсар
Алмас Кайсар

Журналист Власти

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Минздрав планирует ужесточить требования к частным информационным системам
Новости
До конца года в Казахстане определятся с платными пакетами медстрахования для населения – Гиният
Новости
Токаев выразил соболезнования королевской семье в связи с кончиной Елизаветы II
Просматриваемые
Новости
​В МВД назвали категории автомобилей, которые не смогут быть легализованы в Казахстане
Новости
Правительство обещает отстроить дома пострадавшим при пожарах в Костанайской области
Новости
Депутаты предлагают внести изменения в Конституцию до президентских выборов
Новости
В Алматы тушат пожар в горах
Новости
В Костанайской области растет площадь лесного пожара, огнем накрыт один поселок
Новости
Депутаты выступили за возвращение прежнего названия столице