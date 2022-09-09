Партия Namys сосредоточит усилия на парламентских выборах

Создающаяся независимая партия Namys не будет выдвигать кандидата на досрочные президентские выборы и сосредоточит усилия на предстоящих парламентских выборах, об этом Власти рассказал председатель Namys Санжар Бокаев. Сам Бокаев также не выступит в качестве кандидата на президентских выборах.

«В середине 2023 года пройдут парламентские выборы, то есть до даты голосования осталось примерно 10 месяцев. Минус два месяца агитационной работы, то есть уже восемь месяцев. У нас есть полгода, чтобы зарегистрироваться и подготовиться. Мы готовы это сделать, но у нас нет уверенности в том, что мы и другие независимые партии сможем пройти регистрацию за полгода. Мы итак уже полгода бьемся и не прошли регистрацию. Власть может затянуть таким образом, что никто не успеет. Но если мы проходим и успеваем зарегистрироваться, то мы непременно примем участие в парламентских выборах. У нас есть уже контурные будущие предвыборные платформы. Мы будем биться», – сказал Бокаев.

Он отметил, что не будет принимать участие в досрочных президентских выборах в качестве кандидата, так как понимает всю серьезность должности, а также не имеет пятилетнего стажа на государственной службе.

«На месте Токаева я бы сейчас снял все изменения, раз уж он хочет проводить выборы. Я изучал международный опыт больше 30 стран, ни в одной стране мира нет требования о том, чтобы был стаж на госслужбе. Это специально придуманный Назарбаевым фильтр для того, чтобы никто не прошел. Я сам достиг сорокалетнего возраста, но я не готов баллотироваться. Я понимаю, насколько это серьезно: должна быть команда, видение. Мне многие предлагают принять участие просто, чтобы набрать популярность, – нельзя так делать. Если идешь на такой шаг, нужно за это биться и идти с видением. У меня четыре года стажа госслужбы, не хватает одного года. А есть намного более достойные кандидаты, тот же Досым Сатпаев, а он не имеет стажа госслужбы. А он и не нужен. Люди должны прийти со свежим взглядом», – уверен Бокаев.

В партии Namys были вынуждены прервать регистрацию из-за противоречий в законе «О политических партиях», согласно которому учредительный съезд партии созывается инициативной группой не менее 1 000 человек. В министерстве юстиции отказались признавать съезд Namys, так как в нем приняли оффлайн участие только 429 делегатов.

«У нашей партии план такой: нам надо пройти регистрацию до конца. Мы намерены заново подать документы, несмотря на то, что мы дошли до финиша. Но мы были вынуждены прервать регистрацию, потому что была коллизия в законе в пункте 1 статьи 6 закона "О политических партиях". Там было сказано, что учредительный съезд партии созывается инициативной группой не менее 1 000 человек. В толковом словаре сказано, что "созывать" – это звать, приглашать. Но звать – необязательно участвовать, – отметил председатель Namys. – У нас оффлайн участвуют 429 делегатов съезда, другая часть онлайн. Но министерство юстиции не принимает съезд, потому что все должны присутствовать оффлайн. Наше законодательство прописано таким образом, что действительно независимые партии не могут пройти регистрацию».