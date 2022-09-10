В больницах остаются 338 инфицированных
Более 200 случаев коронавируса выявлено в Казахстане за сутки
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За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 211 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает МВК. Зарегистрирован один летальных исход.

В столице зарегистрировано 37 случаев, в Акмолинской области – 33, в Карагандинской области – 32, в Алматы – 22, в Костанайской и Северо-Казахстанской областях – по 18, в Западно-Казахстанской области – 10, в Павлодарской области – 8, в Восточно-Казахстанской и Атырауской областях – по 7, в Туркестанской области – 4, в Улытауской области – 3, в Мангистауской, Алматинской, Актюбинской и Абайской областях – по 2, в Жамбылской, Жетысуской и Кызылординской областях – по 1.

Всего в стране подтверждено 1 391 372 случая.

По данным Минздрава, за сутки выявлено 6 случаев коронавирусной пневмонии, а всего – 89 967. Летальных случаев не зафиксировано.

На 10 сентября лечение продолжают получать 16 147 человека (15 906 КВИ+ и 241 КВИ-), из них в стационарах остаются 338 заболевших, амбулаторно лечатся – 15 809. Из числа заболевших в тяжелом состоянии – 12 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 4 пациента, на аппаратах ИВЛ – 5 пациентов.

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