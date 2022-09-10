Общий список компаний, чьи производства хотел бы локализовать Казахстан, состоит из 310 предприятий
Казахстан ведет переговоры о релокации с 51 компанией − Смаилов
фото с сайта primeminister.kz

Выступая на заседании Инвестиционного штаба, премьер-министр Алихан Смаилов заявил, что Казахстан ведет переговоры о релокации с 51 компанией. Среди них Youngsan, EMAG, Carlsberg, Fortescue и другие, сообщает пресс-служба премьер-министра.

На стадии предварительных переговоров экономический блок правительства находится с компаниями Canon, Kronospan, Alstom, Haier и другие. Общий список компаний, чьи производства хотел бы легализовать в Казахстане, включает 310 предприятий.

По словам Смаилова, крупные компании готовы инвестировать в производство и создавать новые рабочие места в стране. Однако с ними необходимо заключать инвестиционные контракты, по новым проектам – давать гарантии стабильности налогового законодательства.

«У нас сейчас открывается окно возможностей, связанное с желанием ряда инвесторов осуществить релокацию своих производств. Министры и акимы должны приложить все усилия по оперативному решению возникающих в этом направлении вопросов», — сказал Алихан Смаилов.

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