Казахстан ведет переговоры о релокации с 51 компанией − Смаилов

Выступая на заседании Инвестиционного штаба, премьер-министр Алихан Смаилов заявил, что Казахстан ведет переговоры о релокации с 51 компанией. Среди них Youngsan, EMAG, Carlsberg, Fortescue и другие, сообщает пресс-служба премьер-министра.

На стадии предварительных переговоров экономический блок правительства находится с компаниями Canon, Kronospan, Alstom, Haier и другие. Общий список компаний, чьи производства хотел бы легализовать в Казахстане, включает 310 предприятий.

По словам Смаилова, крупные компании готовы инвестировать в производство и создавать новые рабочие места в стране. Однако с ними необходимо заключать инвестиционные контракты, по новым проектам – давать гарантии стабильности налогового законодательства.

«У нас сейчас открывается окно возможностей, связанное с желанием ряда инвесторов осуществить релокацию своих производств. Министры и акимы должны приложить все усилия по оперативному решению возникающих в этом направлении вопросов», — сказал Алихан Смаилов.