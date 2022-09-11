Менее 200 новых случаев коронавируса подтвердили в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 180 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Минздрав. Зарегистрирован один летальных исход.

В Карагандинской области зарегистрировано 30 случаев, в столице – 29, в Акмолинской и Костанайской областях – по 19, в Алматы – 18, в Западно-Казахстанской области – 14, в Северо-Казахстанской области – 9, в Атырауской области – 8, в Актюбинской и Павлодарской областях – по 7, в Мангистауской области – 6, в Жетысуской области – 4, в Туркестанской и Улытауской областях – по 3, в Восточно-Казахстанской области – 2, в Абайской и Кызылординской областях – по одному случаю.

В Шымкенте, Алматинской и Жамбылской областях новых случаев коронавируса не подтверждено.

Всего в стране подтверждено 1 391 552 случая.

По данным Минздрава, за сутки выявлено 6 случаев коронавирусной пневмонии, а всего – 89 973. Летальных случаев не зафиксировано.

На 10 сентября лечение продолжают получать 15 983 человека (15 737 КВИ+ и 246 КВИ-), из них в стационарах остаются 338 заболевших, амбулаторно лечатся – 15 645. Из числа заболевших в тяжелом состоянии – 12 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 4 пациента, на аппаратах ИВЛ – 5 пациентов.