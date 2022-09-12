Акимат Алматы обещает запустить ЛРТ в 2027 году

В 2027 году в Алматы запустят первую линию легкорельсового трамвая, сообщил на заседании XXV сессии маслихата города заместитель акима мегаполиса Аскар Амрин. Первая линия ЛРТ будет проходить по улице Толе би.
«К 2027 году запустим первую линию скоростного легкорельсового трамвая по улице Толе би», – сказал Амрин.
В «Программе развития города Алматы до 2025 года и среднесрочных перспективах до 2030 года», который был опубликован на пятидневное публичное обсуждение 29 июня, говорилось, что линии ЛРТ будут проходить по улице Толе би, по направлению к Дворцам спорта и культуры Алматы-арена и Халык-арена.
О проекте ЛРТ впервые как о самостоятельном проекте заговорил еще бывший аким Алматы Виктор Храпунов в 2003 году. При закрытии трамвайного движения в октябре 2015 года, тогдашний глава города Бауыржан Байбек пообещал, что вместо него будет построен современный скоростной трамвай, причем он заявлял о том, что строительство начнется в 2016 году. Но только в августе 2018 года был объявлен первый этап конкурса по поиску частного партнера. В январе 2019 года акимат объявил о его завершении. Позднее действующий аким Алматы Бакытжан Сагинтаев заявил, что проект слишком дорог для города, официально насчитывающего два миллиона жителей. В октябре 2021 года Urban Forum Kazakhstan опубликовал обращение к президенту страны, в котором заявили, что экс-аким города Алматы Бакытжан Сагинтаев не способен донести до правительства суть социально-экономического эффекта проекта ЛРТ на развитие города и качество жизни алматинцев. Кроме того, бывший градоначальник в своих выступлениях завышает стоимость проекта.