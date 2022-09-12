Акимат Алматы обещает запустить ЛРТ в 2027 году

«К 2027 году запустим первую линию скоростного легкорельсового трамвая по улице Толе би», – сказал Амрин.

В «Программе развития города Алматы до 2025 года и среднесрочных перспективах до 2030 года», который был опубликован на пятидневное публичное обсуждение 29 июня, говорилось, что линии ЛРТ будут проходить по улице Толе би, по направлению к Дворцам спорта и культуры Алматы-арена и Халык-арена.

О проекте ЛРТ впервые как о самостоятельном проекте заговорил еще бывший аким Алматы Виктор Храпунов в 2003 году. При закрытии трамвайного движения в октябре 2015 года, тогдашний глава города Бауыржан Байбек пообещал, что вместо него будет построен современный скоростной трамвай, причем он заявлял о том, что строительство начнется в 2016 году. Но только в августе 2018 года был объявлен первый этап конкурса по поиску частного партнера. В январе 2019 года акимат объявил о его завершении. Позднее действующий аким Алматы Бакытжан Сагинтаев заявил, что проект слишком дорог для города, официально насчитывающего два миллиона жителей. В октябре 2021 года Urban Forum Kazakhstan опубликовал обращение к президенту страны, в котором заявили, что экс-аким города Алматы Бакытжан Сагинтаев не способен донести до правительства суть социально-экономического эффекта проекта ЛРТ на развитие города и качество жизни алматинцев. Кроме того, бывший градоначальник в своих выступлениях завышает стоимость проекта.