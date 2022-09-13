Скончался один человек
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За сутки в Казахстане зарегистрировано 90 случаев коронавируса

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 90 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает МВК.

В Алматы – 17 случаев, в Карагандинской области – 14, в столице – 10, в Улытауской области – 6, в Актюбинской области – 5, в Атырауской области – 5, в Мангистауской области – 5, в Павлодарской области – 5, в Костанайской области – 4, в Абайской области – 3, в Акмолинской области – 3, в Северо-Казахстанской области – 3, в Алматинской области – 2, в Жетысуской области – 2, в Восточно-Казахстанской области – 2, в Западно-Казахстанской области – 2, в Жамбылской области – 1, в Туркестанской области – 1.

Не зарегистрировано новых случаев в Шымкенте и Кызылординской области. Всего в стране подтверждено 1 391 735 случаев.

По данным Минздрава, за сутки зарегистрировано один летальный случай от КВИ, новых случаев коронавирусной пневмонии не зафиксировано.

На 13 сентября лечение продолжают получать 15 298 человек (15 088 КВИ+ и 210 КВИ-), из них в стационарах лечатся 287 заболевших, амбулаторно – 15 011. Из числа заболевших в тяжелом состоянии находятся 11 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 2 пациента, на аппаратах ИВЛ – 3 пациента.

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