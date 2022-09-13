Усилить работу по стабилизации цен на продукты поручил акиматам Смаилов

Премьер-министр Алихан Смаилов обратил внимание на негативную тенденцию роста годовой инфляции. В этой связи во вторник в ходе заседания правительства он поручил акиматам совместно с госорганами усилить работу по стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары.

«По итогам августа в стране наблюдается негативная тенденция роста годовой инфляции на 16%. Акиматам регионов совместно с госорганами необходимо усилить работу по стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары, стимулированию производства продуктов питания и насыщению ими внутреннего рынка», - поручил Смаилов.

В то же время он обратил внимание, что за январь – август основными драйверами роста экономики стали обрабатывающая промышленность: рост – на 4,8%, машиностроение – почти на 8%, в том числе автомобилестроение – свыше 18%. Высокую динамику в обрабатывающем секторе показали такие отрасли, как химическая промышленность – на 12%, легкая промышленность – 7,5%, металлургия – свыше 5% и нефтепереработка – 4%.

«Горнодобывающая промышленность показала рост за счет увеличения добычи угля на 2,2%, природного газа – на 3% и руды – более чем на 5%. Обеспечены высокие темпы роста в строительном секторе на 7,5% и вводе в эксплуатацию 8,8 млн квадратных метров жилья. В сельском хозяйстве наблюдаются стабильные темпы роста на 4,3%. В сфере услуг выросла торговля – на 5,2%, транспорт – на 5,5% и связь – свыше 6,6%», - перечислил глава кабмина.

Он поручил всем акиматам «не снижать динамику роста экономики регионов».