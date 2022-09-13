Текущий счет платежного баланса Казахстана сложился с профицитом в $6,6 млрд – Нацбанк

По итогам первого полугодия текущий счет платежного баланса Казахстана сложился с профицитом в объеме $6,6 млрд из-за высоких цен на сырье, сообщил во вторник в ходе заседания правительства заместитель председателя Национального банка Акылжан Баймагамбетов. Вместе с тем, отметил он, профицит сохранится и при снижении цен на нефть до $90 за баррель.

«По предварительным итогам первого полугодия текущий счет платежного баланса сложился с профицитом в объеме 6,6 млрд долларов ввиду высоких цен на сырье. Профицит торгового баланса составил 21,6 млрд долларов, увеличившись на 12,5 млрд долларов за счет опережающего роста экспорта товаров над импортом. Тем не менее импорт товаров по методологии платежного баланса вырос на 2,9 млрд долларов, или почти на 16%, до 20,7 млрд долларов. Доходы иностранных прямых инвесторов увеличились на 2,8 млрд долларов до 13,5 млрд долларов», - сообщил Баймагамбетов.

Вместе с тем, отметил он, при сценарии постепенного снижения цен на нефть до $90 за баррель, в 2023 году ожидается переход текущего счета платежного баланса в зону профицита. Согласно оценкам Нацбанка, профицит составит $7 млрд и будет обеспечен улучшением торгового баланса. В результате экспорт товаров по методологии платежного баланса увеличится на 35%, до $81,6 млрд.

«Рост экспорта будет обусловлен высокими мировыми ценами на нефть, металлы, уран и зерновые», - уточнил зампред Нацбанка.

Импорт товаров по методологии платежного баланса будет оставаться на высоких уровнях и составит $44,2 млрд.

«Растущее потребление зарубежной продукции будет следствием недостаточности казахстанского производства для покрытия внутренних потребностей и продолжит стимулироваться нарастающими объемами фискальных расходов», - добавил он.

В то же время, подчеркнул Баймагамбетов, профицит текущего счета неустойчив и является следствием высоких уровней мировых цен на сырье, в первую очередь на нефть, при сохранении объемов экспорта готовых товаров на достаточно низком уровне. Поэтому обеспечение устойчивости платежного баланса к внешним шокам требует «повышения эффективности работ по реализации целей правительства, направленных на наращивание несырьевого экспорта и насыщение внутреннего рынка товарами отечественного производства».