Причиной всплеска протестов стали проблемы, вызванные пандемией, заявил Ашимбаев

Причиной всплеска недовольства и протестов в мире стали экономические и социальные проблемы, вызванные пандемией, заявил во вторник в ходе XX заседания секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий, председатель сената – руководитель секретариата Съезда Маулен Ашимбаев. По его мнению, пандемия заставила «по-новому взглянуть на проблемы сбалансированного экономического и технологического развития, сохранения окружающей среды, снижения социального, гендерного и цифрового неравенства».

«VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий проходит в очень ответственный период для мирового сообщества. Весь мир испытывает продолжающееся влияние пандемии, конфликтов, санкций, изменения климата и других глобальных проблем. Мы все видим возросший уровень геополитической напряженности и конфликтности в мире. Недоверие между странами, войны, продолжающаяся террористическая активность, недостаточная эффективность международных организаций негативно влияют на общую мировую ситуацию», - сказал Ашимбаев.

В этих условиях, считает он, форум в столице Казахстана может направить «важный сигнал международному сообществу», призвать к диалогу, преодолению противоречий, прекращению конфликтов и достижению мира. Кроме того, по его словам, ожидается, что тема постпандемического развития будет одной из основных в ходе предстоящего съезда.

«Вызванные пандемией экономические и социальные проблемы, снижение уровня жизни людей, вынужденная изоляция стали причиной выплеска недовольства и протестов. Пандемия заставила по-новому взглянуть на проблемы сбалансированного экономического и технологического развития, сохранения окружающей среды, снижения социального, гендерного и цифрового неравенства. В этих условиях как рядовые граждане, так и политические лидеры нуждаются в духовной опоре, в новой ценностной парадигме, в мировоззренческих ориентирах»,- высказал мнение спикер сената.

Он убежден, что контуры нового постпандемического мира, основополагающие принципы его развития нельзя обсуждать без участия религиозных и духовных лидеров, так как для построения «более сбалансированного, гармоничного и экологичного мира усилий только политиков и бизнеса явно недостаточно». Ашимбаев выразил надежду, что предстоящий съезд поможет наметить дальнейшие пути укрепления глобального диалога для обеспечения мира, согласия и гармоничного развития.