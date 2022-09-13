Норма о семилетнем президентском сроке в Конституции будет неизменной

Поправки в Конституцию, направленные на изменение президентского срока и сроков пребывания в должности судей Конституционного суда, уже разработаны и направлены в Конституционный совет на рассмотрение. Как сообщил заместитель руководителя администрации президента Ержан Жиенбаев, поправками предусмотрено, что вводимые нормы о семилетнем сроке полномочий президента и возможности быть избранным не более одного раза в последующем не могут быть изменены.

«Депутатами мажилиса парламента предложено ускорить внесение соответствующих поправок. По их мнению, обновленные нормы целесообразно принять до президентских выборов, так как в ином случае могут возникнуть юридические условия, позволяющие лицу, избранному президентом осенью текущего года по положениям действующей редакции Конституции, повторно баллотироваться уже на семилетний срок. Реализация этих инициатив требует внесения поправок в Конституцию, в связи с чем, по предложению депутатов мажилиса парламента, разработан соответствующий проект закона», - прокомментировал Жиенбаев.

Он сообщил, что в законопроекте предусмотрено положение о том, что вводимые нормы о семилетнем сроке полномочий президента и возможности быть избранным не более одного раза в последующем не могут быть изменены.

«Норма об однократности избрания будет применяться к лицам, избранным президентом Республики Казахстан по итогам президентских выборов, проведенных после вступления в силу соответствующей поправки в Конституцию. Тем самым, в случае принятия поправок в Конституцию до предстоящих выборов и избрания президента на семилетний срок, для него и всех последующих президентов Республики Казахстан будет ограничена юридическая возможность повторного участия в президентских выборах», - пояснил он.

А в связи с установлением семилетнего срока полномочий президента законопроектом предложено также увеличить сроки пребывания в должности судей Конституционного суда с шести до восьми лет, исключив возможность повторного назначения. Жиенбаев пояснил, что в большинстве государств мира срок полномочий судей Конституционного суда превышает сроки полномочий лиц, их назначающих, то есть президента и депутатов парламента.

«Срок полномочий судей Конституционного суда является базовой гарантией их независимости от влияния различных политических сил. Конституционный суд начнет действовать с 1 января 2023 года, и важно уже сейчас принять решение об увеличении срока полномочий его судей», - подчеркнул он.

Замруководителя АП проинформировал, что в соответствии с пунктом 3 статьи 91 Конституции законопроект направлен в Конституционный совет для дачи заключения о соответствии поправок в Конституцию требованиям, установленным пунктом 2 статьи 91 Основного закона.

На сайте Конституционного совета сообщается, что накануне принято к производству обращение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о рассмотрении проекта закона «О внесении изменений и дополнения в Конституцию Республики Казахстан», на соответствие требованиям Конституции.

«Начата работа по подготовке материалов к заседанию Конституционного совета, на котором указанное обращение будет рассмотрено по существу.

Решение Конституционного Совета будет опубликовано в средствах массовой информации», - указывается в сообщении.