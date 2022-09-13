Дефицит мест в школах Казахстана достигнет 1,1 млн к 2026 году – Минпросвещения

Дефицит мест в школах Казахстана достигнет 1,1 млн к 2026 году, сообщил на аппаратном совещании вице-министр просвещения Гани Бейсембаев, озвучивая прогнозы на ближайшие четыре года.

«Для выяснения причин сохранения высокой доли трехсменных школ, расчета дефицита ученических мест до 2026 года, с учетом прогнозируемого контингента, используется метод экстраполяции. Он позволяет определять будущие показатели с учетом тенденций и динамики. Так, на основе ежегодного прироста контингента к 2026 году количество обучающихся составит 4,3 млн школьников. В 2022 году количество школьников составит 3,6 млн детей, в 2023 году – 3,8 млн, в 2024 – 4 млн, в 2025 году – 4,3 млн детей», - цитирует Бейсембаева агентство «Казинформ».

А учитывая рождаемость, урбанизацию, миграцию, износ зданий школ, построенных до 1950 года, к 2026 году дефицит ученических мест в школах достигнет 1,1 млн, отметил он.