Токаев уверен, что визит Папы Римского выведет отношения Казахстана и Ватикана на новый уровень

Глава государства Касым-Жомарт Токаев и Папа Римский Франциск провели встречу с представителями гражданского общества и дипломатического корпуса. Президент подчеркнул историческую значимость сегодняшнего дня и выразил уверенность, что визит Папы Римского выведет отношения Казахстана и Ватикана на новый уровень, сообщает Акорда.

«Папа Римский Франциск впервые совершает апостольский визит в Казахстан. В этом году исполнилось 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Казахстаном и Ватиканом. Ваш визит совпал с этой знаменательной датой. Мы придаем особое значение этому событию, поскольку сегодняшняя встреча призвана вывести наше сотрудничество в различных сферах на новый уровень», – сказал Токаев.

Он отметил, что Папа Римский прибыл в Казахстан «в переломный момент истории человечества», и считает, что «настало время представителям разных культур и религий проявить мудрость и энергию для того, чтобы объединить людей во имя мира, социальной гармонии и взаимной поддержки».

Он также акцентировал внимание на том, с 2003 года Съезд лидеров мировых и традиционных религий служит хорошим примером объединения людей в единое целое, несмотря на их различия.

«Твердо убежден, что только диалог, человеческое братство и уважение сделают возможными мирное сосуществование и терпимость. В этом ключе высоко оцениваю глубокую вовлеченность и бесценную поддержку Святым Престолом работы Съезда», – сказал глава государства.

Президент выразил уверенность в том, что личное участие главы католической церкви в предстоящем Съезде обеспечит его большой успех.

Папа Римский Франциск в своей речи он высказал удовлетворение своим апостольским визитом в Казахстан и отметил, что прибыл сюда в качестве паломника мира с целью поиска диалога и единства.

«Местная поговорка гласит: начало успеха – единство. Это, безусловно, важно везде, но здесь особенно. В стране насчитывается почти сто пятьдесят этнических групп и более восьмидесяти языков. Это народы, имеющие разную историю, культурные и религиозные традиции, которые вместе образуют невероятную симфонию и делают Казахстан уникальной полиэтнической, мультикультурной и многоконфессиональной лабораторией, указывая на его особое призвание – быть Страной встречи», – отметил понтифик.

Он также высоко оценил усилия Казахстана в деле разоружения и нераспространения ядерного оружия, декарбонизации экономики и инвестиций в альтернативные источники энергии.