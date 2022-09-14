Почти 200 случаев коронавируса зарегистрировано в Казахстане за сутки

В Карагандинской области выявлен 41 случай, в столице – 35, в Акмолинской области – 21, в Алматы – 17, в Западно-Казахстанской области – 17, в Костанайской области – 17, в Северо-Казахстанской области – 13, в Павлодарской области – 8, в Актюбинской области – 5, в Атырауской области – 4, в Абайской области – 4, в Мангистауской области – 4, в Восточно-Казахстанской области – 3, в Улытауской области – 2, в Шымкенте, Алматинской, Жетысуской, Жамбылской, Кызылординской и Туркестанской областях – по одному случаю.

Всего в стране подтверждено 1 391 932 случая.

По данным Минздрава, за сутки зарегистрировано 5 случаев коронавирусной пневмонии, а всего – 89 981. Летальных случаев не зафиксировано.

На 14 сентября лечение получают 15 093 человек (14 887 КВИ+ и 206 КВИ-), из них в стационарах находятся 238 заболевших, амбулаторно лечатся 14 855 человек. Из числа заболевших в тяжелом состоянии – 12 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 1 пациент, на аппаратах ИВЛ – 3 пациента.