Также зарегистрировано 5 случаев пневмонии
  • 514
Почти 200 случаев коронавируса зарегистрировано в Казахстане за сутки

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 197 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает МВК. Летальных случаев не зафиксировано.

В Карагандинской области выявлен 41 случай, в столице – 35, в Акмолинской области – 21, в Алматы – 17, в Западно-Казахстанской области – 17, в Костанайской области – 17, в Северо-Казахстанской области – 13, в Павлодарской области – 8, в Актюбинской области – 5, в Атырауской области – 4, в Абайской области – 4, в Мангистауской области – 4, в Восточно-Казахстанской области – 3, в Улытауской области – 2, в Шымкенте, Алматинской, Жетысуской, Жамбылской, Кызылординской и Туркестанской областях – по одному случаю.

Всего в стране подтверждено 1 391 932 случая.

По данным Минздрава, за сутки зарегистрировано 5 случаев коронавирусной пневмонии, а всего – 89 981. Летальных случаев не зафиксировано.

На 14 сентября лечение получают 15 093 человек (14 887 КВИ+ и 206 КВИ-), из них в стационарах находятся 238 заболевших, амбулаторно лечатся 14 855 человек. Из числа заболевших в тяжелом состоянии – 12 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 1 пациент, на аппаратах ИВЛ – 3 пациента.

Свежее из этой рубрики
Финансовая пирамида в Алматы выдавала себя за инвестиционную компанию, участвующую в госзакупках – АФМ
Новости
Православие играет важную роль в укреплении единства народа Казахстана – Токаев
Новости
Казахстан и Китай подписали соглашение по совместному управлению водозаборным сооружением на реке Сумбе
Просматриваемые
Новости
Токаев согласился на переименование столицы
Новости
​В МВД назвали категории автомобилей, которые не смогут быть легализованы в Казахстане
Новости
Украина освободила десятки населенных пунктов на востоке
Новости
Мажилис закрепил даты празднования дня республики и дня независимости Казахстана
Новости
День первого президента планируется исключить из государственных праздников Казахстана
Новости
Сильные дожди, мокрый снег и заморозки ожидаются в Казахстане