Конституционный совет признал поправки в Конституцию соответствующими требованиям закона

Конституционный совет дал свое заключение после проверки законопроекта «О внесении изменений и дополнения в Конституцию Республики Казахстан» на соответствие требованиям, установленным в Конституции. Поправки соответствуют Основному закону и отвечают логике конституционных новелл, принятых 5 июня на республиканском референдуме.

«Признать проект закона Республики Казахстан “О внесении изменений и дополнения в Конституцию Республики Казахстан” соответствующим Конституции Республики Казахстан, в том числе требованиям, установленным пунктом 2 статьи 91 Основного закона. Заключение Конституционного совета Республики Казахстан вступает в силу со дня его принятия, является общеобязательным на всей территории республики, окончательным и обжалованию не подлежит», - говорится в заключении.

В комментарии к заключению напоминается, что проект закона предусматривает установление в Конституции однократного семилетнего срока полномочий президента и внесение изменений в статью 2 Конституции касательно переименования столицы.

«По мнению совета, институт президентских и парламентских выборов представляет собой особую конституционную ценность, пронизывающую все иные компоненты конституционной модели государственности. В качестве таковой она выступает эффективным средством обновления важнейших органов государства. Тем самым укрепляется социальная основа республики, поддержка населением инициатив государственной власти», - говорится в комментарии Конституционного суда.

Здесь считают, что предложение об установлении однократного семилетнего срока президентского мандата отвечает логике конституционных новелл, принятых 5 июня на республиканском референдуме и направленных на недопущение монополизации государственной власти.

«Предлагаемая редакция пункта 5 статьи 42 Конституции, предполагающая ограничение президентского мандата одним сроком, будет применяться на равной основе ко всем лицам, избираемым на пост высшего должностного лица. С этим корреспондируется определение однократного восьмилетнего срока полномочий судей Конституционного Суда», - указывается в комментарии.

В этой связи Конституционный совет признал проект закона «О внесении изменений и дополнения в Конституцию Республики Казахстан» соответствующим Конституции.